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#Roman francophone

T'as gâché ma vie

Patrick Contré

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Elle a trompé son mari avec son meilleur ami et elle enrage à l'idée qu'il n'en fasse pas un drame. Il rêve d'aller se perdre sur ces routes situées à la lisière des mondes où personne ne va jamais mais repousse sans cesse, lâchement, son départ. Si François, le doux rêveur, n'a pas hésité à partir, un énorme jackpot, malencontreusement touché au casino, lui pourrit désormais la vie. Un peintre misanthrope n'hésite pas à rouler dans la farine l'ami dont il a courtisé la femme. Celle-ci s'en veut d'attendre aussi impatiemment Pierre, qu'elle déteste par-dessus tout. Et autres petites tranches de vie fissurées...

Par Patrick Contré
Chez Sans escale

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Auteur

Patrick Contré

Editeur

Sans escale

Genre

Littérature française

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T'as gâché ma vie

Patrick Contré

Paru le 07/07/2026

100 pages

Sans escale

15,00 €

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Scannez le code barre 9782491438449
9782491438449
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