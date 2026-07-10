T'as gâché ma vie

Elle a trompé son mari avec son meilleur ami et elle enrage à l'idée qu'il n'en fasse pas un drame. Il rêve d'aller se perdre sur ces routes situées à la lisière des mondes où personne ne va jamais mais repousse sans cesse, lâchement, son départ. Si François, le doux rêveur, n'a pas hésité à partir, un énorme jackpot, malencontreusement touché au casino, lui pourrit désormais la vie. Un peintre misanthrope n'hésite pas à rouler dans la farine l'ami dont il a courtisé la femme. Celle-ci s'en veut d'attendre aussi impatiemment Pierre, qu'elle déteste par-dessus tout. Et autres petites tranches de vie fissurées...