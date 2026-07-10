Journal de célibataires

Est-ce que je suis "à plaindre" parce que je ne suis pas mariée ? Mami a 36 ans et n'est pas mariée. Tout le monde semble lui dire qu'elle doit être malheureuse... Mais l'est-elle vraiment ? Yukino est une femme qui hésite à renouer avec son ex-petit ami par peur de la solitude. Shimizu se consacre à son travail où elle se sent épanouie et néglige sa vie amoureuse. Mais ce quotidien, n'est-il pas le bonheur même du célibat ? Une série d'histoires interconnectées qui dépeignent avec finesse les inquiétudes et les joies du célibat à travers le regard de trois femmes modernes. Par Mari Okazaki, l'autrice de "& And" et "Complément affectif"