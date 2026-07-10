Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Journal de célibataires

Mari Okazaki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Est-ce que je suis "à plaindre" parce que je ne suis pas mariée ? Mami a 36 ans et n'est pas mariée. Tout le monde semble lui dire qu'elle doit être malheureuse... Mais l'est-elle vraiment ? Yukino est une femme qui hésite à renouer avec son ex-petit ami par peur de la solitude. Shimizu se consacre à son travail où elle se sent épanouie et néglige sa vie amoureuse. Mais ce quotidien, n'est-il pas le bonheur même du célibat ? Une série d'histoires interconnectées qui dépeignent avec finesse les inquiétudes et les joies du célibat à travers le regard de trois femmes modernes. Par Mari Okazaki, l'autrice de "& And" et "Complément affectif"

Par Mari Okazaki
Chez Naban Editions

|

Auteur

Mari Okazaki

Editeur

Naban Editions

Genre

Josei/femme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Journal de célibataires par Mari Okazaki

Commenter ce livre

 

Journal de célibataires

Mari Okazaki

Paru le 10/07/2026

160 pages

Naban Editions

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380601817
9782380601817
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Porto : Dua Lipa constitue une bibliothèque d'ouvrages censurés Hauts-de-France : La Librairie Dunkerque en liquidation judiciaire Quand la profession tire la langue, une librairie savoyarde double sa surface et son ambition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.