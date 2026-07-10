Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Now That We Draw

Kyu Takahata, Yuuji Kaba, Kyû Takahata

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- Dessins percutants et expressifs, des personnages attachants et réalistes - Une romance originale avec une pointe de echii ! - Série anime en 2026 ! Yûki Uehara, lycéen timide et passionné de dessin, rêve de devenir mangaka. Mais lorsque son premier manuscrit est rejeté pour manque de réalisme dans les relations entre ses personnages, ses certitudes vacillent. C'est alors qu'il découvre que Niina Miyamoto, une camarade de classe aussi brillante que populaire, partage en secret la même ambition... et les mêmes difficultés. Pour dépasser leur manque d'expérience en matière de sentiments, Niina avance une idée folle : simuler une relation amoureuse afin de comprendre la romance de l'intérieur et donner plus de crédibilité à leurs histoires. Ce qui ne devait être qu'un simple exercice artistique se transforme peu à peu, où s'entremêlent émotions naissantes, rivalité créative et confusion des coeurs.

Par Kyu Takahata, Yuuji Kaba, Kyû Takahata
Chez Ototo

|

Auteur

Kyu Takahata, Yuuji Kaba, Kyû Takahata

Editeur

Ototo

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Now That We Draw par Kyu Takahata, Yuuji Kaba, Kyû Takahata

Commenter ce livre

 

Now That We Draw

Kyu Takahata, Yuuji Kaba, Kyû Takahata

Paru le 10/07/2026

186 pages

Ototo

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377178032
9782377178032
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Porto : Dua Lipa constitue une bibliothèque d'ouvrages censurés Hauts-de-France : La Librairie Dunkerque en liquidation judiciaire Quand la profession tire la langue, une librairie savoyarde double sa surface et son ambition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.