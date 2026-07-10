La Sérénade du Traître

- Un ennemi-to-lovers croustillant, où les corps s'attirent en dépit de la raison ! Dans le charme de l'Italie du XXème siècle, ces hommes élégants s'affrontent pour prendre le contrôle de la mafia locale. - De l'action, du mystère, de l'érotisme, de l'humour et une bonne patte graphique = combo ! - Mafia / Romance / Smut / Amis d'enfance / Rivaux / XXème siècle / Humour. Ennemis le jour, amants la nuit ? L'histoire se déroule en Italie dans les années 1900. La mafia doit choisir un nouveau chef et il y a deux candidats au poste. Ils se connaissent depuis l'enfance et ont toujours été rivaux. Alors lorsque l'un des deux apprend un terrible secret sur l'autre, c'est l'occasion rêvée pour faire du chantage... Osera-t-il ?