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#Manga

La Sérénade du Traître

Mottasu Tonooka

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- Un ennemi-to-lovers croustillant, où les corps s'attirent en dépit de la raison ! Dans le charme de l'Italie du XXème siècle, ces hommes élégants s'affrontent pour prendre le contrôle de la mafia locale. - De l'action, du mystère, de l'érotisme, de l'humour et une bonne patte graphique = combo ! - Mafia / Romance / Smut / Amis d'enfance / Rivaux / XXème siècle / Humour. Ennemis le jour, amants la nuit ? L'histoire se déroule en Italie dans les années 1900. La mafia doit choisir un nouveau chef et il y a deux candidats au poste. Ils se connaissent depuis l'enfance et ont toujours été rivaux. Alors lorsque l'un des deux apprend un terrible secret sur l'autre, c'est l'occasion rêvée pour faire du chantage... Osera-t-il ?

Par Mottasu Tonooka
Chez Taifu Comics

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Auteur

Mottasu Tonooka

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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La Sérénade du Traître

Mottasu Tonooka

Paru le 10/07/2026

186 pages

Taifu Comics

9,35 €

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Scannez le code barre 9782375066300
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