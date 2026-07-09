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Le cinéma qui manque : une histoire du film local

Caroline Zéau

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En nommant "âfilm localâ" toute expérience cinématographique qui se destine en premier lieu à offrir un espace de reconnaissance, de réappropriation, de réparation et de réflexion à celles et ceux qui sont filmé. e. s, on découvre une part immense de l'histoire du cinéma qui s'est construite sous les radars de la cinéphilie. En plaçant la relation et la participation démocratique au centre du processus créatif, et en répondant aux besoins de réparation et de réconciliation du moment présent, il devient l'outil privilégié des politiques de reconnaissance des minorités et des revendications contemporaines des communautés sous-représentées. En lui postulant une histoire aussi longue que celle du cinéma, le présent ouvrage se propose d'amorcer une histoire jamais racontée de ce "âcinéma qui manqueâ" . Caroline ZEAU enseigne à l'université Paris Cité, où elle est responsable du Master Le Documentaire, écriture du monde contemporain. Elle est l'autrice de nombreux textes et ouvrages parmi lesquels Pour la Suite du Monde. Façons de croire, façons de dire, façons de faire (2017) et Le Cinéma direct : un art de la mise en scène (réédition 2025).

Par Caroline Zéau
Chez Mimesis

|

Auteur

Caroline Zéau

Editeur

Mimesis

Genre

Essais

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Le cinéma qui manque : une histoire du film local

Caroline Zéau

Paru le 09/07/2026

230 pages

Mimesis

22,00 €

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Scannez le code barre 9788869765278
9788869765278
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