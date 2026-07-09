Forme de connaissance la plus accomplie, l'amitié occupe une place d'exception dans l'oeuvre et la pensée de Pavel A. Florensky, l'un des plus grands penseurs russes du XXe siècle. Se déployant dans l'action, elle se nourrit de la foi absolue en Dieu et serait l'émanation directe, sur terre, de la puissance divine. L'Amitié est la onzième des douze lettres contenues dans le traité La Colonne et le fondement de la Vérité, publié pour la première fois en 1914 et qui résume la pensée du philosophe. Somme de la culture et de la pensée religieuse russes, cet écrit de Pavel Florensky s'adresse ici, sous forme épistolaire, à Sergej S. Troickij, mort dans des circonstances tragiques quelques années auparavant. D'un lyrisme inégalé, ce texte est le fragment d'un dialogue ininterrompu avec l'ami de toujours. Pavel Alexandrovitch FLORENSKY (1882-1937) est un philosophe, théologien, mathématicien et inventeur russe, parmi les penseurs les plus importants et originaux du XXe siècle. Son oeuvre protéiforme aborde les domaines les plus divers. Ordonné prêtre de l'Eglise orthodoxe en 1911, il fut déporté en Sibérie par le régime soviétique et fusillé en 1937.