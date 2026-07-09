Roubaix-photo

A l'occasion du bicentenaire de la photographie, le musée La Piscine révèle pour la première fois l'ampleur de sa collection photographique à travers une exposition où Roubaix et ses habitants constituent le fil conducteur, au coeur du regard des photographes, amateurs comme professionnels. Cet ouvrage propose un siècle et demi d'images, explorant la diversité des usages du médium : de la photographie vernaculaire à la création artistique, de la mémoire industrielle aux approches contemporaines. Il met en lumière un fonds en dialogue avec la peinture, la sculpture, les arts graphiques et la mode. Longtemps resté dans l'ombre, à la croisée du musée et des archives, cet ensemble photographique est aujourd'hui reconnu comme une collection à part entière, dont la cohérence reflète une double ambition : patrimoniale et artistique.