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Les archives se la racontent (1796-2026)

Pierre Fabry, Fabry Pierre

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Support de la mémoire, les archives ont diverses fonctions : justifier un droit, documenter une recherche, prouver un discours historique. Leur utilité fixée par le temps et assignée par la loi va souvent de pair avec un imaginaire grisâtre : papiers et livres exhumés d'une antique poussière par quelques initiés... L'ouverture du nouveau bâtiment des Archives départementales des Hautes-Alpes à Gap est l'occasion de bousculer ces images. Riches d'un patrimoine écrit à la mesure de leur cadre naturel, les Archives des Hautes-Alpes n'ont cessé de se réinventer depuis deux cent trente ans. Fruit d'une démarche collective, Les Archives se la racontent est un manifeste pour découvrir à rebours ce contenu-contenant que sont les Archives, insolite espace-temps où les récits et vies du passé se frottent aux questions présentes pour ménager les attentes des générations futures.

Par Pierre Fabry, Fabry Pierre
Chez Silvana Editoriale

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Auteur

Pierre Fabry, Fabry Pierre

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Archives, paléographie

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Les archives se la racontent (1796-2026)

Pierre Fabry, Fabry Pierre

Paru le 30/07/2026

144 pages

Silvana Editoriale

28,00 €

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