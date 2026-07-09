Les archives se la racontent (1796-2026)

Support de la mémoire, les archives ont diverses fonctions : justifier un droit, documenter une recherche, prouver un discours historique. Leur utilité fixée par le temps et assignée par la loi va souvent de pair avec un imaginaire grisâtre : papiers et livres exhumés d'une antique poussière par quelques initiés... L'ouverture du nouveau bâtiment des Archives départementales des Hautes-Alpes à Gap est l'occasion de bousculer ces images. Riches d'un patrimoine écrit à la mesure de leur cadre naturel, les Archives des Hautes-Alpes n'ont cessé de se réinventer depuis deux cent trente ans. Fruit d'une démarche collective, Les Archives se la racontent est un manifeste pour découvrir à rebours ce contenu-contenant que sont les Archives, insolite espace-temps où les récits et vies du passé se frottent aux questions présentes pour ménager les attentes des générations futures.