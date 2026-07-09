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Voyage, découvre, explore. Le sous-marin 3D - nouvelle édition 2026

Ester Tomè, Valentina Manuzzato

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14 pages illustrées avec les notions historiques et technologiques les plus importantes sur le thème des sous-marins et une maquette détaillée à construire. Découvre tous les secrets technologiques, l'histoire et le fonctionnement des sous-marins ! Pour tout savoir sur les instruments de bord et les systèmes qui permettent d'explorer le fond de la mer, monte à bord et embarque-toi pour une passionnante aventure ! Tu trouveras à l'intérieur un livre plein d'informations, et les pièces nécessaires pour construire une magnifique maquette 3D !

Par Ester Tomè, Valentina Manuzzato
Chez Sassi Editore

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Auteur

Ester Tomè, Valentina Manuzzato

Editeur

Sassi Editore

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Voyage, découvre, explore. Le sous-marin 3D - nouvelle édition 2026

Ester Tomè, Valentina Manuzzato

Paru le 13/08/2026

14 pages

Sassi Editore

27,32 €

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Scannez le code barre 9788830382619
9788830382619
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