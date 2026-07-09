Voyage, découvre, explore. Le sous-marin 3D - nouvelle édition 2026

14 pages illustrées avec les notions historiques et technologiques les plus importantes sur le thème des sous-marins et une maquette détaillée à construire. Découvre tous les secrets technologiques, l'histoire et le fonctionnement des sous-marins ! Pour tout savoir sur les instruments de bord et les systèmes qui permettent d'explorer le fond de la mer, monte à bord et embarque-toi pour une passionnante aventure ! Tu trouveras à l'intérieur un livre plein d'informations, et les pièces nécessaires pour construire une magnifique maquette 3D !