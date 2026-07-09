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Les jus de fruits et de légumes frais

Norman Walker

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Depuis plusieurs décennies, Norman Walker est considéré comme l'un des pionniers de l'alimentation naturelle et de la consommation de jus frais. Il expose une approche simple et pratique de la nutrition fondée sur les aliments crus et les jus extraits à partir de fruits et de légumes frais. Son objectif est de montrer comment l'organisme peut bénéficier d'un apport plus direct en vitamines, minéraux, enzymes et nutriments essentiels. Il explique le fonctionnement de l'organisme, le rôle de l'alimentation dans le maintien de la vitalité et l'intérêt d'intégrer davantage de végétaux frais dans son quotidien. Norman Walker aborde également les différences entre aliments crus et cuits, les mécanismes de l'assimilation nutritionnelle et l'utilisation de différentes combinaisons de jus selon les besoins de chacun. A la fois guide pratique, manuel de référence et ouvrage de sensibilisation à l'alimentation naturelle, ce livre constitue une ressource précieuse pour toute personne souhaitant adopter une alimentation plus saine et plus consciente.

Par Norman Walker
Chez Gruppo Editoriale Macro

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Auteur

Norman Walker

Editeur

Gruppo Editoriale Macro

Genre

Manger bio, végétarien

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Les jus de fruits et de légumes frais

Norman Walker

Paru le 09/07/2026

Gruppo Editoriale Macro

12,95 €

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Scannez le code barre 9788828518587
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