Lost Angels, c'est Los Angeles vue par ceux qui la traversent à pied – un acte presque rebelle dans une ville conçue pour les voitures. Cédric Roux y revient par intermittence, d'abord en voiture, puis en marchant. Il y découvre une ville où le rêve est un décor, où tout est fait pour attirer le regard, mais où, derrière les palmiers et les néons, il ne reste souvent que le vide. Une image résume tout : un homme portant un miroir avec l'inscription " sexy vegan ". Une métaphore parfaite de cette obsession de la visibilité. A Los Angeles, la lumière est à la fois complice et trahison. Elle sublime, mais elle révèle aussi les failles. Entre deux éclats de soleil, on croise une boule à facettes abandonnée, une rose fanée sur le trottoir. Des traces d'une fête terminée, des restes d'un rêve qui s'effrite. Lost Angels n'est pas un livre sur Los Angeles. C'est une plongée dans ce qui persiste quand le décor s'écaille, quand la ville se laisse voir autrement que comme une succession d'images. Une exploration des marges, des interstices, de ces vies qui résistent à l'ombre des projecteurs. " Une ville où l'on ne vit pas, on la traverse. Ces images en saisissent l'âme secrète. " Pour qui ? Pour les créatifs, les rêveurs lucides, ceux qui cherchent l'inspiration là où le décor s'effrite. Pour ceux qui aiment les villes quand elles se dévoilent, fragiles et vraies. Un travail qui interroge : Comment habiter une ville qui n'existe que pour être vue ? Que reste-t-il quand le rêve se dissout dans la lumière crue du jour ? Lost Angels — une plongée dans l'envers du décor.