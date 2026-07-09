Cet ouvrage a pour but de présenter les concepts de base de la mécanique des structures et de détailler plusieurs pistes d'approfondissement des modèles de structures minces et de leurs comportements non linéaires. Le lecteur trouvera de nombreux exemples d'application corrigés, s'inspirant de cas concrets de génie mécanique ou de génie civil, permettant d'accéder à la démarche de modélisation, aux ordres de grandeur et de mieux assimiler l'articulation entre les formes, les modèles et les comportements des structures. Les méthodes employées ouvrent un large champ d'applications tant pour l'ingénieur praticien que pour l'ingénieur de recherche mécanique.