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Mécanique des structures

Yves Bamberger, François Voldoire

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Cet ouvrage a pour but de présenter les concepts de base de la mécanique des structures et de détailler plusieurs pistes d'approfondissement des modèles de structures minces et de leurs comportements non linéaires. Le lecteur trouvera de nombreux exemples d'application corrigés, s'inspirant de cas concrets de génie mécanique ou de génie civil, permettant d'accéder à la démarche de modélisation, aux ordres de grandeur et de mieux assimiler l'articulation entre les formes, les modèles et les comportements des structures. Les méthodes employées ouvrent un large champ d'applications tant pour l'ingénieur praticien que pour l'ingénieur de recherche mécanique.

Par Yves Bamberger, François Voldoire
Chez Presses Ponts et Chaussées

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Auteur

Yves Bamberger, François Voldoire

Editeur

Presses Ponts et Chaussées

Genre

Mécanique des matériaux

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Mécanique des structures

Yves Bamberger, François Voldoire

Paru le 10/09/2026

Presses Ponts et Chaussées

85,00 €

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Scannez le code barre 9782859785987
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