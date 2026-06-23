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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Perséphone la nuit

Catherine Lemieux

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"Ravir, c'est combler. On va se régaler". Voilà ce que souffle Hadès à l'oreille de celle qu'il vient d'arracher à la terre pour l'emmener régner avec lui sur son royaume, celui des ombres. Perséphone a été ravie, oui, tout le monde s'accorde là-dessus. C'est-à-dire qu'elle a été victime d'un rapt, à la plus grande colère de sa mère, Déméter. Hadès l'a enlevée alors qu'elle cueillait des fleurs dans un pré et l'a entraînée aux enfers. Pour en faire son épouse. Contre son gré. Contre son gré ? Est-ce si certain ? Perséphone n'est quand même pas insensible au charme de cet Hadès, avec ses yeux bruns où elle lit l'orgueil violent de la créature détestée. Et Déméter, est-elle aussi innocente qu'elle veut le faire croire ? Et si elle était de mèche avec ces dieux trop familiers, Zeus, Hadès, ses frères, jamais rassasiés de chair fraîche ? A moins qu'elle ne soit jalouse de sa fille, emportée par les bras puissants du beau ténébreux ? C'est compliqué. Catherine Lemieux prend un malin plaisir à réécrire pour nous le mythe de Perséphone, qui en fille de son temps - c'est-à-dire d'aujourd'hui, de toujours - trouvera une ingénieuse manière d'échapper tant à sa mère qu'à son ravisseur. Les mythes, voyez-vous, sont immortels.

Par Catherine Lemieux
Chez Boréal (Editions du)

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Auteur

Catherine Lemieux

Editeur

Boréal (Editions du)

Genre

Littérature française

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Perséphone la nuit

Catherine Lemieux

Paru le 09/07/2026

152 pages

Boréal (Editions du)

20,00 €

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