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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Temporalités alternatives

Elaine Després, Hélène Machinal

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Depuis le XIXe siècle, notre manière d'envisager le temps s'est complexifiée, donnant lieu à des formes narratives inédites, peuplées de réalités alternatives et de mondes parallèles. Comment la perception humaine du temps, à l'heure des avancées de la physique quantique - telle l'expérience de pensée du chat de Schrödinger -, a-t-elle infléchi l'évolution des genres, notamment l'uchronie et la science-fiction ? Quel est l'avenir de ces formes narratives dans nos sociétés dites "écraniques" , où foisonnent plus que jamais les possibles, et où la technologie soulève des questionnements quant au devenir posthumain de notre espèce ? Dans un monde où le temps semble s'accélérer dans un enchaînement de crises politiques, éthiques et existentielles, les oeuvres à l'étude offrent un recul salutaire. Elles nous invitent à réévaluer les options, non seulement de la collectivité, mais aussi des individus, dont elles poursuivent les trajectoires jusque dans leurs bifurcations les plus infimes.

Par Elaine Després, Hélène Machinal
Chez PU Montréal

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Auteur

Elaine Després, Hélène Machinal

Editeur

PU Montréal

Genre

Littérature française

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Temporalités alternatives

Elaine Després, Hélène Machinal

Paru le 10/09/2026

PU Montréal

25,00 €

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Scannez le code barre 9782760655362
9782760655362
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