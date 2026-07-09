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Le front de Champagne

Eric Labayle, Labayle Eric

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Entre 1914 et 1918, des batailles aussi importantes que dramatiques ont eu lieu en Champagne, sur un front large de 60 km, entre Reims et le massif d'Argonne : début de la guerre de positions (septembre-octobre 1914), offensives de 1915 (février et septembre), offensive d'avril 1917, Friedensturm de juillet 1918 puis offensive de la victoire à partir de septembre 1918. Pourtant, ce front reste mal connu du grand public. Ce guide comble cette lacune en rappelant les spécificités de la Champagne, un théâtre des opérations emblématiques de la guerre des tranchées qui présente pourtant de nombreuses originalités. A l'aide d'illustrations souvent inédites, il mène son lecteur à la découverte des poilus de Champagne, de leurs espoirs déçus (septembre 1915 et avril 1917) à leurs heures de gloire, sans oublier d'évoquer leur vie quotidienne, leurs souffrances et les traces que leur combat a laissées sur place, plus d'un siècle plus tard.

Par Eric Labayle, Labayle Eric
Chez L'Escadron Editions

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Auteur

Eric Labayle, Labayle Eric

Editeur

L'Escadron Editions

Genre

Première guerre mondiale

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Le front de Champagne

Eric Labayle, Labayle Eric

Paru le 09/07/2026

32 pages

L'Escadron Editions

6,00 €

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Scannez le code barre 9782487984110
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