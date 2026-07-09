Les femmes et la grande guerre

Contraintes de s'adapter à un conflit dont l'ampleur dépassait tout ce qu'elles avaient imaginé, les société occidentales ont été profondément bouleversées par la première guerre mondiale. Le départ des hommes pour le front, conjugué à d'immenses besoins en produits manufacturés, a contraint les femmes à prendre une part inédite à l'activité économique. Ayant remplacé leurs pères et maris dans les campagnes dès l'annonce de la mobilisation, elles se sont ensuite imposées dans tous les secteurs de l'économie. Après avoir évoqué la société de l'avant-guerre et ses codes, ce guide fait un point complet sur le rôle des femmes entre 1914 et 1918, des champs aux usines, en passant par les activités de services, la vie quotidienne et les engagements personnels. Il s'achève par une réflexion sur l'impact de la Grande Guerre sur l'évolution individuelle et collective du genre féminin. Une nouvelle femme est-elle née de cette guerre ?