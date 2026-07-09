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L'hypnose expliquée

Mireille Meyer

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Comprendre l'hypnose pour mieux en saisir toute la portée Discipline fondatrice de la psychologie, l'hypnose continue de fasciner, entre imaginaire collectif et résultats bien réels. Mais que se passe-t-il vraiment lorsque l'on entre en état hypnotique ? Dans cet ouvrage clair et accessible, vous découvrirez l'histoire de l'hypnose, ses mécanismes et ses champs d'application, afin de mieux comprendre ce processus longtemps entouré de mystère. Loin des clichés, l'auteur vous guide à la rencontre d'un état de conscience naturel, aux effets désormais reconnus. Enrichi de nombreux exercices d'autohypnose, ce livre vous permet également d'expérimenter concrètement ses bienfaits, et d'explorer, en toute autonomie, les possibilités offertes par l'hypnose.

Par Mireille Meyer
Chez Eyrolles

|

Auteur

Mireille Meyer

Editeur

Eyrolles

Genre

Hypnose médicale

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L'hypnose expliquée

Mireille Meyer

Paru le 09/07/2026

Eyrolles

7,40 €

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Scannez le code barre 9782416026638
9782416026638
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