Et si le matériau le plus simple devenait le plus créatif ? Léger, durable, isolant et esthétique, le béton cellulaire ouvre un champ de possibilités presque infini. Accessible, économique et incroyablement polyvalent, il s'impose aujourd'hui comme un incontournable du DIY et de l'aménagement sur mesure. Facile à découper et à assembler, il permet de créer du mobilier, des objets déco, et de personnaliser son chez-soi (intérieur comme extérieur) sans compétences techniques avancées ni outils professionnels. Grâce à des explications claires, des astuces concrètes et des tutoriels illustrés étape par étape, ce guide t'accompagne dans toutes tes réalisations : table de chevet, bougie décorative, dressing, console, banquette sur mesure, cuisine d'été... Des projets les plus minimalistes aux aménagements les plus ambitieux, le béton cellulaire n'aura bientôt plus aucun secret pour toi !