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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Lumières douces, ombres vives

Rémi Huppert

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" Lumières douces, Ombres vives " rassemble des nouvelles où l'intime affleure sous la surface du quotidien, où chaque existence porte en elle une part de clair-obscur. D'un récit à l'autre, les vies s'écoulent à la manière d'un fleuve : parfois calmes, parfois heurtées, charriant souvenirs, blessures et éclats de grâce, suivant une ligne mélodique tantôt fluide, tantôt brisée. De l'enfance habitée par des figures tutélaires aux cicatrices de guerre, des errances urbaines aux silences familiaux, Remi Huppert explore les moments de bascule - ces instants fragiles où une vie se révèle, se fissure ou se réinvente. Nés de ses rencontres ou modelés par son inspiration poétique, spirituelle et onirique, ses personnages avancent à tâtons, traversés par des élans de tendresse, de regret ou d'incompréhension. La douceur des lumières et la densité des ombres se font écho dans un constant va-et-vient, à la manière d'un jeu de variations sur une même partition. Remi Huppert écrit à la lisière du clair et du sombre. Ses textes progressent par fragments, entre réminiscences et retenues. De l'enfance aux conflits, du passé aux traces qu'il imprime, il esquisse des figures en tension, ni tout à fait égarées, ni véritablement délivrées.

Par Rémi Huppert
Chez Editions du Palio

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Auteur

Rémi Huppert

Editeur

Editions du Palio

Genre

Contes et nouvelles

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Lumières douces, ombres vives

Rémi Huppert

Paru le 23/06/2026

218 pages

Editions du Palio

22,00 €

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