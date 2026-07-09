Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le violoniste de la Grande Armée

Marthus Thierry, Thierry Marthus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avril 1804. Dans le Paris du Consulat, deux hommes que presque tout oppose vont voir leur vie bouleversée par les caprices de la Destinée. Le premier, Joseph Landron, horloger aisé au caractère difficile, est confronté à un passé qu'il croyait définitivement enseveli mais avec lequel il va devoir compter jusqu'à la tragédie finale. Le second, Etienne Davelange, fils de bourgeois ruinés par la Révolution, contraint par les circonstances d'accepter un poste d'ouvrier dans la boutique de Landron en dépit de ses grands talents de violoniste, vit bientôt une relation complexe avec une jeune noble fort désireuse de lui venir en aide avant de subir les conséquences dramatiques de cette passion impossible. A la croisée de l'enquête policière, de la fresque napoléonienne et du récit initiatique, Le violoniste de la Grande Armée est un grand roman d'aventures en trois volumes, greffé sur l'histoire de la Révolution et de l'Empire, ponctué d'épisodes où l'amitié et l'amour prédominent, où la gloire côtoie la souffrance, où le rationnel déborde parfois sur le fantastique, avec en prime la musique comme fil conducteur du récit.

Par Marthus Thierry, Thierry Marthus
Chez Editions Complicités

|

Auteur

Marthus Thierry, Thierry Marthus

Editeur

Editions Complicités

Genre

XIXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le violoniste de la Grande Armée par Marthus Thierry, Thierry Marthus

Commenter ce livre

 

Le violoniste de la Grande Armée

Marthus Thierry, Thierry Marthus

Paru le 09/07/2026

380 pages

Editions Complicités

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386800191
9782386800191
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.