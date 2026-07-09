Avril 1804. Dans le Paris du Consulat, deux hommes que presque tout oppose vont voir leur vie bouleversée par les caprices de la Destinée. Le premier, Joseph Landron, horloger aisé au caractère difficile, est confronté à un passé qu'il croyait définitivement enseveli mais avec lequel il va devoir compter jusqu'à la tragédie finale. Le second, Etienne Davelange, fils de bourgeois ruinés par la Révolution, contraint par les circonstances d'accepter un poste d'ouvrier dans la boutique de Landron en dépit de ses grands talents de violoniste, vit bientôt une relation complexe avec une jeune noble fort désireuse de lui venir en aide avant de subir les conséquences dramatiques de cette passion impossible. A la croisée de l'enquête policière, de la fresque napoléonienne et du récit initiatique, Le violoniste de la Grande Armée est un grand roman d'aventures en trois volumes, greffé sur l'histoire de la Révolution et de l'Empire, ponctué d'épisodes où l'amitié et l'amour prédominent, où la gloire côtoie la souffrance, où le rationnel déborde parfois sur le fantastique, avec en prime la musique comme fil conducteur du récit.