Les cranes de Rapa Nui

Au coeur de l'océan Pacifique, l'île de Pâques, la plus isolée du monde, fascine par ses moaïs, ces statues colossales dressées face à l'horizon. Mais derrière ce peuple de pierre existe un peuple de chair : les Rapa Nui, qui, durant plus de six siècles, vécurent en autarcie et développèrent l'une des civilisations les plus singulières de la Polynésie. Lorsque surviennent les premiers contacts avec les " civilisés ", cet équilibre ancestral se brise. Déportations, esclavagisme, spoliation des terres et des objets sacrés, négation d'une cosmovision millénaire : en quelques décennies, un peuple frôle l'anéantissement. Le passage brutal d'un monde clos à un monde sans limites se révèle un traumatisme profond. A travers une fresque romanesque nourrie de faits historiques, Les Crânes de Rapa Nui explore les mécanismes de la colonisation au XIXe siècle, les ambiguïtés des puissances européennes et les destins brisés d'une société confrontée à l'effacement de son identité. Rapa Nui aurait même pu devenir un territoire français : l'Histoire en décida autrement.