Benat ne quitte pas son Pays basque natal pour des raisons économiques. Ce n'est ni l'appel de l'or ni la promesse d'une vie meilleure qui le poussent hors de ses collines, mais la déflagration de la Première Guerre mondiale. En 1914, pour échapper à la violence du conflit, il prend le chemin de l'exil. Ce sera le Chili, puis les terres australes de la Terre de Feu, rudes, tourmentées, à l'extrémité du monde. Ná, qu'il croisera sur sa route, n'a pas davantage quitté les prairies et les forêts de sa terre natale par goût de l'ailleurs. Issue du peuple Selk'nam, elle porte en elle une autre histoire de déracinement, tout aussi tragique. A travers leurs destins croisés, Terres de feu explore un exil contraint, loin des récits d'émigration économique. Inspiré de rencontres vécues au Chili et en Terre de Feu, auprès de descendants d'émigrés basques et de peuples autochtones, Bertrand Courcelle interroge la douleur, la mémoire et la complexité de ces départs forcés. Roman historique de l'exil et des migrations, Terres de feu s'adresse aux Basques, aux Sud-Américains, mais aussi à tous ceux qui savent que, hier comme aujourd'hui, des hommes et des femmes quittent des terres en feu, en quête d'un ailleurs simplement vivable.