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#Roman francophone

Les Dessous lesbiens de la littérature

Lou Lootgieter, Julie Feydel

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La dimension lesbienne méconnue des oeuvres ou occultée par la critique. Cet ouvrage met en lumière les différentes façons dont l'homosexualité féminine a été abordée dans la littérature francophone, à travers l'histoire d'une trentaine d'ouvrages de fiction de la fin du XIXe siècle à nos jours. De George Sand à Amélie Nothomb en passant par Françoise Sagan, Monique Wittig ou Léonora Miano, le livre s'attarde plus spécifiquement sur les oeuvres dont la dimension lesbienne est méconnue ou a été occultée par la critique. Quelles que soit les époques, les autrices ont usé des mêmes stratégies pour échapper à la censure et dire les relations entre femmes : détournement de la figure du monstre, inscription du récit dans un lieu ou un monde sans homme, invention de nouvelles formes d'écriture ou encore refus du couple hétéronormé. Lou Lootgieter est journaliste et auteurice, specialiste des cultures et des sexualités lesbiennes. Iel a notamment co-écrit avec Pauline Paris Les dessous lesbiens de la chanson, et co-créé un spectacle inspiré de de ce livre, Le cabaret Les dessous lesbiens, actuellement joué aux Trois baudets. Julie Feydel est directrice artistique et illustratrice indépendante. Son travail accompagne des projets engagés, notamment pour Emmaüs et les campagnes Octobre rose de la mairie de Paris, ainsi que pour la presse, au sein des médias Well Well Well, Grands Reporters, Komitid et Les Jours.

Par Lou Lootgieter, Julie Feydel
Chez Points

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Auteur

Lou Lootgieter, Julie Feydel

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Les Dessous lesbiens de la littérature

Lou Lootgieter, Julie Feydel

Paru le 05/06/2026

368 pages

Points

12,90 €

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Scannez le code barre 9791041413287
9791041413287
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