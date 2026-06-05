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Ensemble, on décrochera la lune

Mouun, Kyoung han Ra

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Un tendre album au clair de lune sur l'amitié. Taupe et Lapine sont les meilleurs amis du monde. Taupe voit très mal et n'a jamais distingué la lune. Lapine a alors une idée folle : l'emmener jusqu'à la colline aux éclipses, où la lune occupe tout le ciel. Ensemble, ils entreprennent leur premier grand voyage, en apprenant à dépasser leurs peurs grâce à l'entraide et à la force de leur amitié. Porté par les personnages sensibles et les illustrations douces et vibrantes de Mouun, cet album aborde avec délicatesse la différence et la complémentarité. En fin d'ouvrage, une double page documentaire sur la lune et une double page d'activités (dont une recette) proposent d'organiser une soirée magique sous les étoiles entre amis.

Par Mouun, Kyoung han Ra
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Mouun, Kyoung han Ra

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Albums 3 ans et +

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Ensemble, on décrochera la lune

Mouun, Kyoung han Ra

Paru le 05/06/2026

48 pages

Editions de la Martinière

14,90 €

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Scannez le code barre 9791040125679
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