Ensemble, on décrochera la lune

Un tendre album au clair de lune sur l'amitié. Taupe et Lapine sont les meilleurs amis du monde. Taupe voit très mal et n'a jamais distingué la lune. Lapine a alors une idée folle : l'emmener jusqu'à la colline aux éclipses, où la lune occupe tout le ciel. Ensemble, ils entreprennent leur premier grand voyage, en apprenant à dépasser leurs peurs grâce à l'entraide et à la force de leur amitié. Porté par les personnages sensibles et les illustrations douces et vibrantes de Mouun, cet album aborde avec délicatesse la différence et la complémentarité. En fin d'ouvrage, une double page documentaire sur la lune et une double page d'activités (dont une recette) proposent d'organiser une soirée magique sous les étoiles entre amis.