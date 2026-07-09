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The East Wind

Alexandria Warwick

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Une apprentie talentueuse, un dieu vengeur, un jeu mortel qui ne peut se terminer qu'en trahison Min, apprentie herboriste, assiste l'apothicaire local. Au sommet de la tour où elle travaille, Eurus, dieu du Vent d'Est, subit quotidiennement tortures et interrogatoires. Hantée par ses cris, la jeune femme tente maladroitement de le libérer, ce qui la conduit à être capturée et contrainte de travailler pour lui. Mais le Vent d'Est a de plus grands projets pour elle... Dans la Cité des Dieux, un tournoi organisé tous les mille ans offre au vainqueur une faveur accordée par le prestigieux Conseil des Dieux. Si Eurus triomphe, il demandera l'annulation de son bannissement, la sentence qui l'a exilé avec ses frères parmi les humains. Il a besoin d'un poison mortel pour s'assurer que, une fois la faveur accordée, le Conseil sombre dans un sommeil éternel. Pour gagner sa liberté, Min doit accepter le marché d'Eurus. Mais alors qu'ils travaillent ensemble pour surmonter ces dangereuses épreuves, elle se rend compte que ses sentiments pour le Vent d'Est s'intensifient. Mais si elle souhaite un jour rentrer chez elle, elle devra choisir entre trahir le dieu qu'elle aime ou l'aider à accomplir son terrible dessein.

Par Alexandria Warwick
Chez Chatterley

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Auteur

Alexandria Warwick

Editeur

Chatterley

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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The East Wind

Alexandria Warwick trad. Francine Deroyan

Paru le 09/07/2026

632 pages

Chatterley

26,95 €

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