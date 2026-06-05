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#Roman francophone

Acotar t1

Maas sarah J.

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"Réjouissez-vous de posséder ce coeur humain, Feyre. Et plaignez ceux qui ne ressentent rien". Plongez dans l'univers envoûtant d'ACOTAR de Sarah J. Maas, la saga phénomène incontournable pour les fans de grands récits épiques. Feyre, jeune chasseuse courageuse, lutte pour survivre dans un monde hostile. Lorsqu'elle tue un Fae au coeur d'une forêt glaciale, son destin bascule : elle est emmenée de force à Prythian, le mystérieux royaume des immortels. Mais sa captivité prend une tournure inattendue. Entre les murs d'un palais somptueux, son geôlier, Tamlin, Grand Seigneur de la Cours du Printemps, se révèle aussi fascinant que dangereux. Très vite, des sentiments interdits naissent entre eux... Alors qu'un mal ancien, menace de détruire les royaumes des Fae et des humains, Feyre se retrouve au coeur d'un complot où amour, magie et sacrifice s'entremêlent. "Passionnant, sans concession, sexy... un vrai page-turner" - USA Today "La série à ne manquer sous aucun prétexte" - The Huffington Post

Par Maas sarah J.
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Maas sarah J.

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Acotar t1

Maas sarah J.

Paru le 05/06/2026

528 pages

Editions de la Martinière

20,00 €

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