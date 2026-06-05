Monde 1/31.000.000 – carte politique et physique (avec barres alu) 95 × 67 cm

ExpressMap, maison d'édition spécialisée dans le tourisme, vous propose des cartes murales élaborées par des cartographes expérimentés, parfaites pout tout intérieur : bureau, maison, classe. Elles se distinguent par leur haute qualité, leur précision et leur lisibilité. La carte du monde recto-verso au format poster présente : une face politique et une face physique. Grâce à ses faces laminées, la carte est très résistante et indéchirable. Livrée roulée dans un tube rigide. Le recto présente la carte politique du monde : - pays et territoires dépendants avec les capitales ; - villes importantes ; - drapeaux de tous les pays avec leurs emplacements sur la carte ; - ombrages délicats du relief de la Terre et des fonds marins. Le verso présente la carte physique du monde : - l'emplacement des forêts tropicales, steppes et déserts, toundras, sommets, cols, caps importants ; - descriptions des chaînes de montagnes, des plaines, des plateaux et d'autres types de reliefs ; - descriptions des océans, des mers, des lacs, des rivières et d'autres éléments hydrographiques ; - en supplément, les plans des régions polaires ; - la technique du relief ombré de la Terre et les fonds marins permet de se rendre compte de la surface de notre planète.