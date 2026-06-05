Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Monde 1/31.000.000 – carte politique et physique (avec barres alu) 95 × 67 cm

Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ExpressMap, maison d'édition spécialisée dans le tourisme, vous propose des cartes murales élaborées par des cartographes expérimentés, parfaites pout tout intérieur : bureau, maison, classe. Elles se distinguent par leur haute qualité, leur précision et leur lisibilité. La carte du monde recto-verso au format poster présente : une face politique et une face physique. Grâce à ses faces laminées, la carte est très résistante et indéchirable. Livrée roulée dans un tube rigide. Le recto présente la carte politique du monde : - pays et territoires dépendants avec les capitales ; - villes importantes ; - drapeaux de tous les pays avec leurs emplacements sur la carte ; - ombrages délicats du relief de la Terre et des fonds marins. Le verso présente la carte physique du monde : - l'emplacement des forêts tropicales, steppes et déserts, toundras, sommets, cols, caps importants ; - descriptions des chaînes de montagnes, des plaines, des plateaux et d'autres types de reliefs ; - descriptions des océans, des mers, des lacs, des rivières et d'autres éléments hydrographiques ; - en supplément, les plans des régions polaires ; - la technique du relief ombré de la Terre et les fonds marins permet de se rendre compte de la surface de notre planète.

Par Xxx
Chez Express Map

|

Auteur

Xxx

Editeur

Express Map

Genre

Cartes en relief Monde

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Monde 1/31.000.000 – carte politique et physique (avec barres alu) 95 × 67 cm par Xxx

Commenter ce livre

 

Monde 1/31.000.000 – carte politique et physique (avec barres alu) 95 × 67 cm

Xxx

Paru le 05/06/2026

2 pages

Express Map

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788383554372
9788383554372
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.