L'apothéose du shonen

Plus de 25 ans après sa création, le manga à succès Hunter x Hunter n'a rien perdu de sa passion et de son caractère iconoclaste. Après un premier volume très apprécié, l'auteur Baptiste Peyron conclut son diptyque en traitant des événements se déroulant après l'arc de York Shin City. Greed Island, les fourmis chimères et l'élection du président des Hunters : autant de noms qui sauront exciter les fans de l'oeuvre de Yoshihiro Togashi. Alors, plongez sans attendre aux côtés des héros de Hunter x Hunter dans cette analyse d'une oeuvre inclassable. Car après l'ombre vient la lumière !