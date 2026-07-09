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#Manga

L'apothéose du shonen

Baptiste Peyron

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Plus de 25 ans après sa création, le manga à succès Hunter x Hunter n'a rien perdu de sa passion et de son caractère iconoclaste. Après un premier volume très apprécié, l'auteur Baptiste Peyron conclut son diptyque en traitant des événements se déroulant après l'arc de York Shin City. Greed Island, les fourmis chimères et l'élection du président des Hunters : autant de noms qui sauront exciter les fans de l'oeuvre de Yoshihiro Togashi. Alors, plongez sans attendre aux côtés des héros de Hunter x Hunter dans cette analyse d'une oeuvre inclassable. Car après l'ombre vient la lumière !

Par Baptiste Peyron
Chez Third Editions

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Auteur

Baptiste Peyron

Editeur

Third Editions

Genre

Manga guides et revues

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L'apothéose du shonen

Baptiste Peyron

Paru le 09/07/2026

Third Editions

29,90 €

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Scannez le code barre 9782377846245
9782377846245
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