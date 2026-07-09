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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Oscar Wilde, écrivain

Pascal Aquien

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Qui est Oscar Wilde ?? Un poète, un dramaturge, un essayiste, un romancier. Ce livre, fondé sur l'analyse de son unique roman, s'efforce de répondre à une question ? : qu'est-ce qui fait de lui un écrivain ?? Comment y répondre ?? En lisant à la lettre The Picture of Dorian Gray, son architecture et son écriture, c'est-à-dire sa poétique. Sont analysés les schèmes narratifs, la création de l'espace et du temps, l'élaboration des personnages, l'onomastique, la phrase, le rythme et la cadence, la voix de l'auteur de même que le paradoxe et l'aphorisme. D'importantes clefs interprétatives émergent de l'exploitation, parfois inattendue, des genres littéraires voire d'autres formes d'art, telle la musique. L'accent est mis sur les mots, sur la façon dont ils signifient, voire dont ils s'écartent de la logique ordinaire. Il s'agit de montrer ce qui fait de The Picture of Dorian Gray un texte à l'écriture reconnaissable et d'analyser la conception wildienne du langage ? : une conception marquée par l'instabilité et la fuite du sens ? - où demeure le plaisir et la jouissance des mots. Ce livre est la réédition profondément revue et augmentée d'Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray ? : pour une poétique du roman paru en ? 2004 aux Editions du Temps.

Par Pascal Aquien
Chez UGA Editions

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Auteur

Pascal Aquien

Editeur

UGA Editions

Genre

Critique

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Oscar Wilde, écrivain

Pascal Aquien

Paru le 09/07/2026

218 pages

UGA Editions

26,00 €

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