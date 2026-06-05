Et si grandir, c'était apprendre à habiter le monde seule ? Avec Mamaliga, Zoé Barthélémy signe un premier récit intime et lumineux sur le passage à l'âge adulte. A travers son départ en Erasmus en Roumanie, elle raconte six mois de bascule : la première vraie séparation avec la famille et les amis, la découverte d'un pays méconnu, et surtout l'expérience vertigineuse d'habiter seule pour la première fois. Loin du carnet de voyage idéalisé, Mamaliga capte les petits chocs du quotidien : la solitude qui s'installe, les maladresses culturelles, l'excitation de la liberté nouvelle, les premières fêtes, les peurs nocturnes, les rencontres improbables, la ville qui s'apprivoise lentement. Tout ce qui fait qu'on se sent parfois perdu... et soudain très vivant. Graphiquement, Zoé Barthélémy déploie un noir et blanc expressif, dense, traversé de scènes urbaines foisonnantes et de silences intérieurs. Son dessin, à la fois naïf et précis, restitue avec justesse le tumulte intérieur de l'exil volontaire et la poésie du quotidien étranger. Mamaliga parle à toutes celles et ceux qui sont partis, qui partiront, ou qui rêvent de le faire. Un récit d'apprentissage doux-amer, universel, sur l'émancipation, la famille qu'on quitte sans jamais vraiment la laisser derrière soi, et la construction de soi loin des repères familiers. Un roman graphique sensible et générationnel, entre chronique intime et récit de voyage, qui touche juste.