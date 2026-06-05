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A la conquête des droits sociaux

Dalibor Frioux

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Retraite, indemnisation chômage, assurance maladie et accidents du travail ? : autant de droits collectifs, arrachés de haute lutte au terme de combats politiques, syndicaux et populaires bien plus que de réformes pacifiques. Revenant sur l'histoire - souvent oubliée - de ces conquêtes sociales à travers portraits, récits et réflexions contemporaines, cet essai leur redonne chair mais il rappelle surtout que la protection sociale n'est pas qu'un héritage immuable ? : fruit de luttes pour la dignité, la justice et la démocratie, elle est toujours à défendre et à étendre. Dalibor Frioux normalien, agrégé de philosophie, a été conseiller du président du Conseil économique, social et environnemental.

Par Dalibor Frioux
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Dalibor Frioux

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

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A la conquête des droits sociaux

Dalibor Frioux

Paru le 05/06/2026

88 pages

Editions de l’Aube

8,00 €

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