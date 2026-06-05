Wicked spot - Tome 1

Lassée de mener une vie de recluse au fin fond des montagnes, la sorcière moderne Sadako rêve d'être aimée et admirée de tous. Décidée à ne plus vivre dans l'ombre, elle quitte sa forêt afin de découvrir la vie en ville et devient influenceuse sur les réseaux sociaux. Parmi ses nombreux fans, une jeune humaine, Hanako, l'idolâtre, jusqu'au jour où, en plein live, Sadako annonce être une véritable sorcière. A la suite de cette révélation, l'admiration de Hanako se transforme alors en haine, et Sadako finit par attirer l'attention d'autres sorcières.