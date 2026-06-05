Buck Danny - Origines - Tome 5 - Lady X, Miss Jane Hamilton 1/2

En 1942, la famille Hamilton se réfugie à Bornéo pour fuir la guerre, mais l'invasion japonaise transforme l'île en territoire d'injustes violences. Douglas, médecin, est contraint de soigner l'occupant sans pouvoir aider les autochtones dayaks. Oubliant sa passion pour l'aviation, sa rebelle de fille Jane refuse cette tyrannie et décide d'aider la tribu. Elle découvre alors la violence et la mort et réalise que ça ne lui déplaît pas vraiment. Elle s'appelle encore Jane Hamilton, mais elle sera bientôt connue sous le nom de... Lady X !