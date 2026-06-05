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Buck Danny - Origines - Tome 5 - Lady X, Miss Jane Hamilton 1/2

Yann, Luca giuseppe De

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En 1942, la famille Hamilton se réfugie à Bornéo pour fuir la guerre, mais l'invasion japonaise transforme l'île en territoire d'injustes violences. Douglas, médecin, est contraint de soigner l'occupant sans pouvoir aider les autochtones dayaks. Oubliant sa passion pour l'aviation, sa rebelle de fille Jane refuse cette tyrannie et décide d'aider la tribu. Elle découvre alors la violence et la mort et réalise que ça ne lui déplaît pas vraiment. Elle s'appelle encore Jane Hamilton, mais elle sera bientôt connue sous le nom de... Lady X !

Par Yann, Luca giuseppe De
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Yann, Luca giuseppe De

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

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Buck Danny - Origines - Tome 5 - Lady X, Miss Jane Hamilton 1/2

Yann, Luca giuseppe De

Paru le 05/06/2026

48 pages

Editions Dupuis

16,50 €

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Scannez le code barre 9782808514637
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