Hunt - Beast Side . Complete edition

Cette fois, Airi joue du côté des loups-garous, dont le seul but est d'éliminer leurs compagnons ! Bienvenue dans la face B de cette série à succès ! Airi Nishina, lycéenne candide et innocente, a été enlevée et forcée à participer à un jeu de loup-garou grandeur nature où elle et ses camarades de classe devaient s'entretuer. De ce jeu sanglant, qui oppose villageois et loups-garous, Airi comptant parmi les premiers, est sortie victorieuse. Malheureusement, sa récompense n'était pas la liberté, mais une nouvelle partie macabre.