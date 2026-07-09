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Hunt - Beast Side . Complete edition

Ryo Kawakami, Koudo

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Cette fois, Airi joue du côté des loups-garous, dont le seul but est d'éliminer leurs compagnons ! Bienvenue dans la face B de cette série à succès ! Airi Nishina, lycéenne candide et innocente, a été enlevée et forcée à participer à un jeu de loup-garou grandeur nature où elle et ses camarades de classe devaient s'entretuer. De ce jeu sanglant, qui oppose villageois et loups-garous, Airi comptant parmi les premiers, est sortie victorieuse. Malheureusement, sa récompense n'était pas la liberté, mais une nouvelle partie macabre.

Par Ryo Kawakami, Koudo
Chez Soleil Productions

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Auteur

Ryo Kawakami, Koudo

Editeur

Soleil Productions

Genre

Seinen/Homme

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Hunt - Beast Side . Complete edition

Ryo Kawakami, Koudo

Paru le 09/07/2026

480 pages

Soleil Productions

19,99 €

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Scannez le code barre 9782302107038
9782302107038
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