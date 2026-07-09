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#Manga

Dorohedoro Tome 7 . Chaos Edition

Q-Hayashida, Hayashida Q

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Redécouvrez ce manga culte post-apocalyptique à l'humour noir et au graphisme sombre dans cette superbe nouvelle édition ! Caiman, humain amnésique à tête de reptile, part à la traque des mages en compagnie d'une jeune femme, Nikaido, afin de retrouver son identité perdue. En, le chef des mages, est quant à lui bien décidé à en finir avec ce reptile qui massacre un à un tous ses sbires. Aussi lance-t-il des tueurs à ses trousses. Une série trash, brutale, drôle et sans pitié !

Par Q-Hayashida, Hayashida Q
Chez Soleil Productions

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Auteur

Q-Hayashida, Hayashida Q

Editeur

Soleil Productions

Genre

Seinen/Homme

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Dorohedoro Tome 7 . Chaos Edition

Q-Hayashida, Hayashida Q

Paru le 09/07/2026

192 pages

Soleil Productions

19,99 €

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Scannez le code barre 9782302105409
9782302105409
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