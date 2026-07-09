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Witch Watch T14

Kenta Shinohara

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Pas facile pour Morihito, un lycéen à la force d'un ogre, de protéger une jeune sorcière maladroite d'une sombre prophétie ! De l'extraordinaire, de l'inattendu ! Le rideau se lève sur une comédie ensorcelante ! Afin d'obéir à un antique serment, Morihito Otogi, un lycéen à la force surhumaine des ogres doit cohabiter avec son amie d'enfance, la sorcière Nico ! A peine revenue de sa formation en sorcellerie, elle rêve à de romantiques retrouvailles. Quant à lui, devenu le familier de la jeune sorcière, il préfère se concentrer sur sa mission : la protéger d'un désastre qui lui a été prophétisé...

Par Kenta Shinohara
Chez Soleil Productions

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Auteur

Kenta Shinohara

Editeur

Soleil Productions

Genre

Shonen/garçon

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Witch Watch T14

Kenta Shinohara

Paru le 27/08/2026

192 pages

Soleil Productions

7,29 €

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Scannez le code barre 9782302105041
9782302105041
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