Au nom du vice

Cancale en Bretagne : ses huîtres, ses enlèvements, son Darknet, ses satanistes... Après une enquête éprouvante sur l'île Tatihou en Normandie, l'équipe de Laura Claes est appelée en urgence en Bretagne et plus précisément à Cancale où une fillette de deux ans a disparu quelques jours plus tôt. Le grand frère de la petite Morgane, un ado révolté et gothique, assure avoir vu sa soeur lors d'une messe noire sur le Darknet. Deux autres enfants avaient été signalés disparus l'année précédente et jamais retrouvés. Un challenge inédit pour le trio d'enquêteurs confronté au monde inquiétant des satanistes, de leurs rites et de leurs débauches.