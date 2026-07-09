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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

L'Or rouge

Nadine Mousselet

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Une incursion de l'équipe de Laura Claes en pays malouin pour un thriller sanguinolent Le capitaine de police Fred Jumet, originaire de Saint-Malo vient de perdre sa mère lors d'une agression de rue. Il fait appel à ses collègues, Laura Claes et Joël Bricart pour mener l'enquête sur le malfrat qu'il l'a tuée. Des événements inquiétants sont mis à jour. Dans un camp de Roms, des adolescents disparaissent. Certains ne reviennent jamais, d'autres reviennent mutilés, le dos barré d'une énorme cicatrice. La guérisseuse du camp affirme qu'on leur vole des reins. Une autopsie confirme ses dires. L'enquête met à jour des faits hallucinants et révèle l'horreur absolue. La cité corsaire serait-elle la plaque tournante d'un trafic d'organes ?

Par Nadine Mousselet
Chez Pocket

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Auteur

Nadine Mousselet

Editeur

Pocket

Genre

Romans policiers

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L'Or rouge

Nadine Mousselet

Paru le 09/07/2026

256 pages

Pocket

8,50 €

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Scannez le code barre 9782266362641
9782266362641
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