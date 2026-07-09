L'Or rouge

Une incursion de l'équipe de Laura Claes en pays malouin pour un thriller sanguinolent Le capitaine de police Fred Jumet, originaire de Saint-Malo vient de perdre sa mère lors d'une agression de rue. Il fait appel à ses collègues, Laura Claes et Joël Bricart pour mener l'enquête sur le malfrat qu'il l'a tuée. Des événements inquiétants sont mis à jour. Dans un camp de Roms, des adolescents disparaissent. Certains ne reviennent jamais, d'autres reviennent mutilés, le dos barré d'une énorme cicatrice. La guérisseuse du camp affirme qu'on leur vole des reins. Une autopsie confirme ses dires. L'enquête met à jour des faits hallucinants et révèle l'horreur absolue. La cité corsaire serait-elle la plaque tournante d'un trafic d'organes ?