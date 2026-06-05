Le cadastre de mes campagnes perdues

Né quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale dans un village de 350 âmes au nord de Guingamp, le cinéaste Rolland Savidan a connu pendant son enfance la dure vie paysanne rythmée par les saisons, les travaux agricoles, les soins à donner aux bêtes, les fêtes religieuses... Il a vécu aussi les transformations techniques et sociétales qui ont profondément bouleversé les campagnes bretonnes dans les années 50 et 60. Transformations qu'ont longtemps refusé ses parents, accrochés à un mode de vie en train de disparaître. "? Chacun devrait dresser le cadastre de ses campagnes perdues ? ", écrivait Gaston Bachelard dans La poétique de l'espace en 1957. Ce cadastre, cet inventaire d'une époque révolue, Rolland Savidan le dresse sans nostalgie, mais avec une infinie tendresse pour ses parents, travailleurs de la terre patients et obstinés, petits paysans bretons connaisseurs de toutes les ressources de leur environnement. L'exploration sensible et généreuse qu'il mène dans cet ouvrage le conduira à lever pudiquement le voile sur un secret ancien, fondateur pour sa famille.