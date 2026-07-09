Devoir de vigilance sur le continent africain. Cet ouvrage fait suite à un grand colloque international, qui a réuni de très prestigieuses personnalités de renommée internationale, les plus éminents spécialistes (professeurs agrégés et praticiens), venant d'Europe, du Canada et d'Afrique sur la thématique du Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA . Le colloque a eu des échos particulièrement élogieux auprès des décideurs publics en France (l'Elysée) et en Afrique (l'organisation la plus représentative du continent africain : l'Union Africaine). Cet ouvrage se penche sur les perspectives du devoir de vigilance sur le continent africain. Centré sur le droit comparé du devoir de vigilance : il offre des perspectives croisées sur la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et son articulation avec les lois française et allemande de vigilance.