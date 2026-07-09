To Drown a Witch

Au royaume de Gadore, ce que l'on redoute plus que tout, c'est la sorcière. Comme chacun sait, personne ne sera en sécurité tant qu'on ne l'aura pas noyée. Toran, l'un des plus habiles combattants de la garde royale, est envoyé sur ses traces pour en débarrasser son peuple une bonne fois pour toutes. Pour cette mission, il recrute Nes, une voleuse dotée d'une étrange capacité à flairer la magie. Les deux improbables compagnons vont devoir apprendre à s'apprivoiser malgré leurs différends, car la vie d'innocentes est en jeu. Et la sorcière a toujours un coup d'avance...