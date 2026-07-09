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To Drown a Witch

Lindsay Olsson, Lindsey Olsson

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Au royaume de Gadore, ce que l'on redoute plus que tout, c'est la sorcière. Comme chacun sait, personne ne sera en sécurité tant qu'on ne l'aura pas noyée. Toran, l'un des plus habiles combattants de la garde royale, est envoyé sur ses traces pour en débarrasser son peuple une bonne fois pour toutes. Pour cette mission, il recrute Nes, une voleuse dotée d'une étrange capacité à flairer la magie. Les deux improbables compagnons vont devoir apprendre à s'apprivoiser malgré leurs différends, car la vie d'innocentes est en jeu. Et la sorcière a toujours un coup d'avance...

Par Lindsay Olsson, Lindsey Olsson
Chez Robert Laffont

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Auteur

Lindsay Olsson, Lindsey Olsson

Editeur

Robert Laffont

Genre

Mondes fantastiques

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To Drown a Witch

Lindsay Olsson, Lindsey Olsson trad. Maud Desurvire

Paru le 09/07/2026

33 pages

Robert Laffont

19,90 €

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