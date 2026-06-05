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Un pays de fantômes

Margaret Killjoy

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Poussé par une industrie florissante, l'empire borolien se tourne cette fois vers les Cerracs, un territoire montagneux composé d'une poignée de villes et de villages ; une simple formalité. Journaliste en disgrâce, Dimos Horacki signe désormais des papiers ronflants dans une gazette de la capitale. Mais voilà que son employeur l'envoie au front écrire un article élogieux sur un gradé en vue de l'armée impériale. Sur place, Dimos découvre la réalité de l'expansion coloniale, et surtout, il met un visage sur leurs mystérieux ennemis, les anarchistes de Hron. Et tandis que la guerre fait rage autour de lui, que ses pas le portent de ferme en village jusqu'à la cité-refuge de Hronople, le reporteur voit peu à peu ses convictions voler en éclat.

Par Margaret Killjoy
Chez Argyll éditions

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Auteur

Margaret Killjoy

Editeur

Argyll éditions

Genre

Fantasy

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Un pays de fantômes

Margaret Killjoy trad. Mathieu Prioux

Paru le 05/06/2026

208 pages

Argyll éditions

19,90 €

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