J'habille mes amies K-pop

Découvre l'univers magique de J'habille mes amies ! Suis l'ascension du groupe de K-Pop B-YU, alors que Yumi, Hana et Gem enregistrent leur premier single, rencontrent leurs fans lors d'un festival et se produisent dans un concert spectaculaire aux côtés des légendaires garçons de YC2S : Soomin, Kodi et Milo. Découvre leurs communautés de fans, suis les dans un festival de musique et en voyage à travers le monde et accompagne-les lors d'une visite de l'école d'arts du spectacle, qui forme les stars de demain. Avec plus de 300 autocollants , dont de nombreux brillants , les enfants passeront des heures à habiller les idoles et à décorer les scènes. - La collection d'autocollants numéro 1 , adorée des enfants - Plus de 200 autocollants dans chaque livre, dont de nombreux brillants - 12 scènes à compléter et personnaliser - Des pages d'autocollants détachables pour une utilisation pratique - Développe la créativité , la concentration et la motricité fine - Des heures de divertissement sans écran - Idéal pour les enfants dès 5 ans - Plus de 50 titres à découvrir