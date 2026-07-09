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J'habille mes amies K-pop

Sandrine Lamour, Lesley Sims

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Découvre l'univers magique de J'habille mes amies ! Suis l'ascension du groupe de K-Pop B-YU, alors que Yumi, Hana et Gem enregistrent leur premier single, rencontrent leurs fans lors d'un festival et se produisent dans un concert spectaculaire aux côtés des légendaires garçons de YC2S : Soomin, Kodi et Milo. Découvre leurs communautés de fans, suis les dans un festival de musique et en voyage à travers le monde et accompagne-les lors d'une visite de l'école d'arts du spectacle, qui forme les stars de demain. Avec plus de 300 autocollants , dont de nombreux brillants , les enfants passeront des heures à habiller les idoles et à décorer les scènes. - La collection d'autocollants numéro 1 , adorée des enfants - Plus de 200 autocollants dans chaque livre, dont de nombreux brillants - 12 scènes à compléter et personnaliser - Des pages d'autocollants détachables pour une utilisation pratique - Développe la créativité , la concentration et la motricité fine - Des heures de divertissement sans écran - Idéal pour les enfants dès 5 ans - Plus de 50 titres à découvrir

Par Sandrine Lamour, Lesley Sims
Chez Usborne

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Auteur

Sandrine Lamour, Lesley Sims

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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J'habille mes amies K-pop

Sandrine Lamour, Lesley Sims

Paru le 09/07/2026

34 pages

Usborne

7,95 €

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Scannez le code barre 9781806073764
9781806073764
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