Assis sur un banc dans un petit parc tranquille, un comptable désabusé par son travail et passablement asocial profite de sa pause de midi pour s'initier à la philosophie. Plongé dans sa lecture, il est soudain dérangé par un personnage au comportement énigmatique. Qui est cet homme ? Simple casse-pied, fou ou pire ? Ici et Ailleurs est un huis clos en extérieur, un dialogue tour à tour violent, apaisé ou déroutant, mêlant absurde, humour et émotion. Il interroge les grandes questions de la vie : solitude, vérité, mensonge et, surtout, le sens de notre existence.