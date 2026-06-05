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Ici et ailleurs

Jean louis Sarah

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Assis sur un banc dans un petit parc tranquille, un comptable désabusé par son travail et passablement asocial profite de sa pause de midi pour s'initier à la philosophie. Plongé dans sa lecture, il est soudain dérangé par un personnage au comportement énigmatique. Qui est cet homme ? Simple casse-pied, fou ou pire ? Ici et Ailleurs est un huis clos en extérieur, un dialogue tour à tour violent, apaisé ou déroutant, mêlant absurde, humour et émotion. Il interroge les grandes questions de la vie : solitude, vérité, mensonge et, surtout, le sens de notre existence.

Par Jean louis Sarah
Chez Hello Editions

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Auteur

Jean louis Sarah

Editeur

Hello Editions

Genre

Théâtre

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Ici et ailleurs

Jean louis Sarah

Paru le 05/06/2026

54 pages

Hello Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9782386738609
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