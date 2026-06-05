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#Roman francophone

Séjour d'émotions d'un mal vivant

Joseph Harding

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Le coeur lourd, je peignais avec soin les douleurs éprouvées dès que j'avais de l'encre sous la main. Ainsi naquirent, sur les bancs de Nanterre, les premiers maux de Séjour d'émotions d'un mal vivant. Mes mots, ces coups de pinceau évanescents, concèdent, pendant le temps d'une lecture, les secrets de mon malaise existentiel, résumant le thème de l'ouvrage. Le ton est donné dès le premier texte intitulé Une rebelle prose. La prose poétique sert de conduit, la sincérité est au service de la sensibilité et des images vives qui feraient bleuir l'ultra haute définition. L'amour occupe une place importante dans cet ouvrage, à travers quelques textes clés comme L'espoir fané ou Friendzone. De l'affection maternelle à la toxicité relationnelle, en passant par un fétichisme assumé, l'amour est traité avec gravitas.

Par Joseph Harding
Chez Hello Editions

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Auteur

Joseph Harding

Editeur

Hello Editions

Genre

Poésie

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Séjour d'émotions d'un mal vivant

Joseph Harding

Paru le 05/06/2026

46 pages

Hello Editions

14,90 €

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Scannez le code barre 9782386738470
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