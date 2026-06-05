Le coeur lourd, je peignais avec soin les douleurs éprouvées dès que j'avais de l'encre sous la main. Ainsi naquirent, sur les bancs de Nanterre, les premiers maux de Séjour d'émotions d'un mal vivant. Mes mots, ces coups de pinceau évanescents, concèdent, pendant le temps d'une lecture, les secrets de mon malaise existentiel, résumant le thème de l'ouvrage. Le ton est donné dès le premier texte intitulé Une rebelle prose. La prose poétique sert de conduit, la sincérité est au service de la sensibilité et des images vives qui feraient bleuir l'ultra haute définition. L'amour occupe une place importante dans cet ouvrage, à travers quelques textes clés comme L'espoir fané ou Friendzone. De l'affection maternelle à la toxicité relationnelle, en passant par un fétichisme assumé, l'amour est traité avec gravitas.