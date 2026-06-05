Le Vitrail oublié - Une enquête de Barthélemy Molard

En 1307, le templier Bernard de Gisy cache une relique volée dans la cathédrale de Troyes. Sentant sa fin proche et méfiant envers ses contemporains, il commande un vitrail qui révélera le trésor à une âme pure capable de déchiffrer ses signes. Quatre cent cinquante ans plus tard, sous le règne de Louis XV, un convoi de colporteurs entreprend son périple hivernal du Haut-Vivarais à la Champagne. Trois mois après, Barthélemy Molard, enquêteur pour l'armée du Lyonnais, doit retrouver un livre volé dans un château près de Troyes. Ce livre menace le pouvoir royal et papal. Aux côtés de Rose, son adjutrice, et de Claire, la fausse baronne qu'il aime, Barthélemy affronte une noblesse désespérée et un clergé tourmenté... Une nouvelle immersion dans une époque annonciatrice de la Révolution !