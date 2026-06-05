Comme l'animal dont il porte le nom, Kamel Léon a toujours su s'adapter. Champs de mines, opérations clandestines, salles d'interrogatoire : il a désamorcé, traqué, capturé, perdu des coéquipiers en chemin. Le genre de CV qu'on ne peut pas mettre sur une plateforme de recherche d'emploi. Jusqu'au jour où une balle met fin à tout ça. Blessé, contraint de raccrocher, le voilà propulsé dans un monde qu'il ne comprend pas. Entretiens d'embauche absurdes, réseaux sociaux en combustion permanente, une France au bord de la crise de nerfs. Pour la première fois de sa vie, le caméléon ne se fond plus dans le décor. Bienvenue dans La vérité sur l'affaire Kamel Léon, un roman qui joue sur deux tableaux avec un aplomb jouissif : d'un côté, le thriller d'action haletant, brutal, millimétré ; de l'autre, une satire acérée de notre époque les réseaux sociaux dopés à la vertu, les complotistes de salon, la "cancel culture" à deux balles et les influenceurs moralisateurs. Kamel a survécu à la guerre. Survivra-t-il au monde d'après ?