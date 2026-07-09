Bocuse, la revue 2026

Un voyage, un chemin, une trace... un témoignage séculaire, c'est un peu tout ça, Bocuse aujourd'hui. Une Auberge, une histoire, un groupe, un écosystème, des femmes et des hommes qui s'évertuent à faire de l'héritage de Paul Bocuse, une madeleine de Proust. C'est un peu tout ça, le Mook Bocuse 2026 : un souffle, une invitation, une carte postale à envoyer comme à partager. Monsieur Paul, premier chef de cuisine " timbré ", Philippe Etchebest, Richard Orlinski, Edgard Grospiron, Thierry de La d'Artaise - le mystérieux patron du Groupe SEB -, le domaine de Panéry, l'équipage de Collonges, ses chefs, ses recettes, Jérôme Bocuse et son fils, Paul Jr, pour l'heure vaillant pilote automobile outre-Atlantique. Car l'avenir se prépare aujourd'hui. C'est tout cela Bocuse aujourd'hui, des rencontres, un ADN, une émotion.