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Bocuse, la revue 2026

Edition Bocuse

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Un voyage, un chemin, une trace... un témoignage séculaire, c'est un peu tout ça, Bocuse aujourd'hui. Une Auberge, une histoire, un groupe, un écosystème, des femmes et des hommes qui s'évertuent à faire de l'héritage de Paul Bocuse, une madeleine de Proust. C'est un peu tout ça, le Mook Bocuse 2026 : un souffle, une invitation, une carte postale à envoyer comme à partager. Monsieur Paul, premier chef de cuisine " timbré ", Philippe Etchebest, Richard Orlinski, Edgard Grospiron, Thierry de La d'Artaise - le mystérieux patron du Groupe SEB -, le domaine de Panéry, l'équipage de Collonges, ses chefs, ses recettes, Jérôme Bocuse et son fils, Paul Jr, pour l'heure vaillant pilote automobile outre-Atlantique. Car l'avenir se prépare aujourd'hui. C'est tout cela Bocuse aujourd'hui, des rencontres, un ADN, une émotion.

Par Edition Bocuse
Chez Bocuse édition

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Auteur

Edition Bocuse

Editeur

Bocuse édition

Genre

Guides gastronomiques

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Bocuse, la revue 2026

Edition Bocuse

Paru le 09/07/2026

172 pages

Bocuse édition

12,00 €

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9791097812614
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