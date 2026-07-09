L'intégrale

1929, en Chine, quelque part au bord du Fleuve Jaune. "La liberté des peuples n'est qu'une illusion, croyez-moi ! Des forces occultes régissent notre monde, dont le commun des mortels n'a pas la moindre idée ! Les personnages qui occupent la scène politique ne sont que des acteurs. Ceux qui détiennent le pouvoir sont en coulisse ! ". Cette citation de Malcom Mackenzie, personnage principal des "Portes de Shamballah" n'a pas pris une ride en presque 100 ans, l'actualité ne cesse de nous le prouver. Venez voyager avec lui, dans le temps et l'espace, de l'Angleterre victorienne aux Indes, de New York aux montagnes de Chine, et découvrez les sombres arcanes de certaines sociétés secrètes et de leurs Supérieurs Inconnus... Ce recueil est une nouvelle édition, augmentée de pages inédites, des quatre premiers tomes de la série des "Portes de Shamballah". Les 4 albums d'origine, ainsi que la 1ère intégrale, étant depuis longtemps épuisés, mais toujours réclamés !