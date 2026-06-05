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À la rencontre du dragon. Line Vautrin.

Fanny Michaëlis, Line Vautrin

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En 1986, Line Vautrin publie "A la rencontre du dragon ou l'aventure du dedans" , un texte intime où se mêlent les doutes et les errances de la création, un cycle commencé une décennie plus tôt. Traversant une crise existentielle profonde, Line Vautrin donne naissance à ses premières Pellimorphoses. Formes hybrides de résine, enchâssées entre deux surfaces transparentes, elles laissent libre cours à de multiples interprétations, vouivre, dragon ou chimère. Le fonds de dotation Line Vautrin a souhaité faire revivre ce texte dans une nouvelle édition à travers le regard d'une illustratrice contemporaine. "J'ai pensé et réalisé les dessins qui accompagnent cette édition aux côtés des Pellimorphoses comme un dialogue, tentant "l'aventure du dedans", guidée par la langue de Line Vautrin, pour en ramener avec moi des lignes et présences, tantôt charbonneuses, tantôt épurées, dans lesquelles plane à chaque fois, légère et puissante, la figure de l'artiste elle-même".

Par Fanny Michaëlis, Line Vautrin
Chez Norma

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Auteur

Fanny Michaëlis, Line Vautrin

Editeur

Norma

Genre

Monographies

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À la rencontre du dragon. Line Vautrin.

Fanny Michaëlis, Line Vautrin

Paru le 05/06/2026

112 pages

Norma

39,00 €

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